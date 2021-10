Presidente Municipal Electo de Zaachila, solicita iniciar proceso de entrega-recepción

Oaxaca, Oaxaca.- Con el fin de realizar de manera minuciosa el proceso de entrega recepción del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, el presidente municipal electo Dr. Rigoberto Chacón Pérez, solicitó a la actual administración iniciar con dicho proceso, a fin de dar cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos de dicha demarcación.

A través de un oficio entregado en la presidencia municipal y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, considerando los plazos breves que señala la ley sustantiva municipal, respecto a las actividades de entrega-recepción, el primer concejal electo de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, urgió la creación de la “Comisión Municipal de Entrega-Recepción”; así como establecer fecha y hora para dar comienzo con estos trabajos para elaborar el programa de actividades correspondientes y establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento a los avances- metas que se establezcan en los mismos.

Chacón Pérez puntualizó que, al dar cumplimiento a este procedimiento se “privilegia el principio de transparencia y rendición de cuentas a los que están obligados los servidores públicos frente a nuestra comunidad, fortaleciendo el sistema democrático y bajo el objeto de cumplir con la ley”.

Finalmente, señaló que a través de estos trabajos, él y los próximos integrantes de su cabildo podrán conocer de manera general el estado que guarda la actual administración; así como los bienes, documentación y responsabilidades que recibirán al asumir el cargo para el período 2022-2024.

