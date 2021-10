Notifica SSO 218 casos nuevos de COVID-19; van 79 mil 603 acumulados

-Se agregan 10 defunciones más y se mantiene la cifra de cinco nosocomios al 100% de ocupación de camas

-43 municipios del territorio oaxaqueño continúan sin presentar contagios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de octubre de 2021.- Para este miércoles, en Oaxaca se reportan 218 casos nuevos de COVID-19 identificados en 66 municipios, y se agregan a la lista de zonas con contagios San Bartolomé Zoogocho y Santiago Zoochila pertenecientes al distrito de Villa Alta con un paciente cada uno.

Actualmente la cifra de ayuntamientos libre del SARS-CoV-2 se ubica en 43 de los 570 que conforman el territorio oaxaqueño, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Por lo que la institución recordó a la población que los protocolos de higiene y seguridad son esenciales para evitar contagios, de ahí que exhortaron nuevamente en aplicar la sana distancia en los lugares públicos y centros de trabajo, usar adecuadamente el cubrebocas, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, ventilar los lugares cerrados, saludar a distancia, así como evitar lugares aglomerados.

De acuerdo con el informe diario de los SSO, al corte de hoy, suman un total de 79 mil 603 positivos a la enfermedad viral desde el inicio de la pandemia, además 10 muertes más, por lo que hay en total cinco mil 344 decesos.

Las estadísticas también detallan que la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en hombres del 52.1%. La media de edad en general es en el grupo de 25 a 44 años.

Los seis municipios con más casos positivos en la última actualización de datos son: Oaxaca de Juárez con 66, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 12, Santa Cruz Mixtepec con 11, Santa Lucía del Camino con 10, Cuilápam de Guerrero y Santa Cruz Xoxocotlán con siete, respectivamente.

Por otro lado, se tienen cuantificados 719 personas que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días, de tal forma que la pandemia se encuentra activa en 118 municipios.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabilizó 48 mil 325 casos, 370 activos y dos mil 369 decesos; Istmo 11 mil 303 casos, 192 activos y mil 159 decesos; Tuxtepec cinco mil 335 casos, 44 activos y 531 decesos; Costa cinco mil 697 casos, 38 activos y 453 decesos; Mixteca seis mil 136 casos, 47 activos y 546 decesos; y la Sierra dos mil 807 casos, 28 activos y 286 pérdidas humanas.

Así también suman 141 mil 195 notificaciones, cinco mil 770 casos sospechosos, 55 mil 822 negativos y 73 mil 540 personas que se han recuperado de la enfermedad.

La institución indicó que la ocupación de la red médica global para la atención de la emergencia sanitaria se encuentra en 41.3%, mientras que hay cinco hospitales trabajando al 100%, sin embargo, el Sector Salud dispone de 263 camas de un total de 448 para pacientes que presenten complicaciones a causa del virus en las seis Jurisdicciones Sanitarias.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales presenta 43.9% de ocupación hospitalaria, Istmo 50.6%, Tuxtepec 41.2%, Costa 25.7%, Mixteca 31.4%, y Sierra no presenta pacientes hospitalizados.

Comentarios

