Llaman a donar al banco de sangre de Tuxtepec, reservas están al 50%

-En lo que va de Octubre no ha acudido ningún donador altruista.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Responsable del Banco de Sangre del Hospital de Tuxtepec, Juana Estibaliz Molina Álvarez, señaló que actualmente la la reserva del Banco de Sangre está en un 50% y esto se debe a que en los últimos meses no se ha tenido buena respuesta en cuanto a los donadores altruista, ya que en lo que va de Octubre no se ha acudido alguno.

Los donadores que acuden a donar, son los que tienen que reponer las unidades que ya fueron utilizadas por sus familiares, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a que donen de manera altruista ya que en meses anteriores solo 1 o 2 donaron de manera altruista, lo que es una cantidad muy baja.

Dijo que algunos de los requisitos para donar sangre son no estar bajo tratamiento médico, en el último año no haberse realizado tatuajes, ni perforaciones, tampoco haber sido operado, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 24 horas.

Pero además de estos requisitos que se deben de cumplir al pie de la letra, también por la pandemia por el covid-19, aumentaron otros requisitos más y son no haber presentado síntomas de covid-19, 10 días antes de donar como tos, fiebre, cefalea, escalofríos, diarrea, conjuntivitis, perdida de olfato y gusto.

Así mismo se pide que quienes recibieron la vacuna Sinovac y Cansino debes de esperar 14 días para donar.

La responsable del banco invitó a los ciudadanos a donar para que se tengan las reservas necesarias en el banco de sangre del nosocomio, ya que no se sabe el momento en el que se van a requerir.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario