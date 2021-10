Instala Antorcha plantón en calle Pino Suárez de la capital, exigen solución a demandas

-Denunciaron que el Gobierno del Estado no ha cumplido los acuerdos pactados en reuniones anteriores.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves el Movimiento Antorchista Nacional volvió a instalar un plantón por tiempo indefinido sobre la avenida Pino Suáres, esto debido a la falta de respuesta por parte del Gobierno del Estado a sus demandas, que tienen que ver con obras sociales en diversas comunidades de la entidad.

La dirigencia estatal dio a conocer que a pesar de tener varias reuniones con las autoridades estatales, no han tenido una respuesta a sus peticiones, motivo por el cual decidieron instalar el plantón sobre la calle Pino Suárez, a la altura de “Casa oficial”, manifestaron que lamentablemente tienen que hacer este tipo de acciones para ser atendidos.

Las obras que demandan los manifestantes son la pavimentación de calles en las colonias José Guadalupe Martínez, Juquilita y las Razas, además demandar la electrificación de la colonia Miguel Cruz de San Pedro Ixtlahuaca, mismas que el Gobierno del Estado se había comprometido a realizar y que hasta el momento no ha sucedido.

Finalmente dijeron que en caso de que la postura del Gobierno del Estado siga siendo la misma, van a intensificar sus movilizaciones, tanto en la ciudad de Oaxaca de Juárez, como en las demás regiones de la entidad.

