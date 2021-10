Habitantes de San Lorenzo Albarradas exigen solución por conflicto de Hierve el Agua

-Este jueves se manifestaron en el complejo de Ciudad Administrativa.

Mario Romero

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.- Autoridades y habitantes de San Lorenzo Albarradas se manifestaron en el complejo de Ciudad Administrativa, para protestar por la reapertura del parador turístico de Hierve el Agua por parte de autoridades de San Isidro Roaguía, con esta acción el personal y personas que se encontraban en el interior quedaron retenidas.

Los manifestantes bloquearon todos los accesos al complejo, situación que provocó que elementos de la policía estatal arribaran al lugar para dialogar y permitir la salida de las personas que se encontraban al interior del complejo, durante minutos hubo tensión, ya que los pobladores iban armados con palos.

Volvieron a señalar de traidor al Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, al Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López ya que habían dicho que no se reabriría Hierve el Agua, hasta que se solucionara el conflicto que existe entre San Isidro Roaguía y San Lorenzo Albarradas.

Ambas poblaciones se disputan la posesión de Hierve el Agua, San Lorenzo Albarradas ha dicho contar con la posesión legal, incluso que la marca “Hierve el Agua” también será propiedad de la población, sin embargo Roaguía señala que a ellos les pertenece el terreno en dónde se ubican las cascadas pétreas, que son un destino turístico de la entidad a nivel internacional.

El Representante Legal de San Lorenzo Albarradas Eder Salinas, comentó que en 2006 el entonces Gobernador Ulises Ruiz Ortiz junto con otros funcionarios de su gobierno, firmaron una minuta en la que esta población cedía al Gobierno del Estado la administración de Hierve el Agua, por lo que el legítimo dueño del parador turístico es San Lorenzo Albarradas.

Asimismo indicó que el Gobierno del Estado a espaldas de San Lorenzo Albarradas, este derecho fue dado a San Isidro Roaguía, bajo el pretexto de evitar un conflicto social, incluso invitó a las autoridades de Roaguía para que presenten los documentos que acreditan que son los dueños del terreno.

La principal disputa tiene que ver con el manejo de los recursos que se obtienen por el cobro que se hace a las personas que visitan el lugar, señaló que dicho ingreso ha sido de 500 millones de pesos en los 18 años que lleva Roaguía administrando el lugar, por ello señalan que le corresponde a Albarradas tomar el control de lo que por ley les pertenece.

Eder Salinas manifestó que a pesar de que se ha recibido esa cantidad de dinero, el acceso de terracería a las cascadas pétreas siguen estando en ese estado, cuando ya debería estar pavimentado, finalmente dijo que el Gobierno del Estado debe dar una solución definitiva para evitar algún enfrentamiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario