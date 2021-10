Habitantes de Chalcatongo toman caseta de Huitzo, piden entrega de recursos a edil de Tlaxiaco

-Denunciaron que la autoridad municipal se niega a entregarles los recursos de los ramos 33 y 28.

Jorge Acevedo

San Pablo Huitzo, Oaxaca.- Habitantes de Chalcatongo de Hidalgo, tomaron la mañana de este jueves la caseta de Huitzo, para exigir al Gobierno del Estado que intervenga ya que señalan al Presidente Municipal de Tlaxiaco Adolfo Nicolás no querer entregarles los recursos correspondientes a los ramos 33 y 28.

El Agente de Chalcatongo Primitivo Jiménez Martínez, comentó que decidieron realizar esta acción, ya que el edil se ha negado a entregar los recursos, a pesar de que ya se ha acordado en diversas mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), incluso lo señaló de quererse robar ese dinero.

Los manifestantes piden también la intervención del Diputado Local Mauro Cruz Sánchez, para que se entable una mesa de diálogo con el Presidente Municipal y entregue los recursos que le corresponden a la agencia de Chalcatongo, asimismo dijeron que en caso de no tener respuesta, mantendrán la toma de la caseta.

