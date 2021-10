Continúa Coordinadora de Sindicatos exigiendo recontratación de personal

-Instalaron un bloqueo sobre la avenida Independencia esquina con JP García en el centro de Oaxaca.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO), instalaron un bloqueo en la esquina de Independencia y JP García, para exigir solución al Gobierno Federal y Estatal que se recontrate el personal eventual que ha sido despedido de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Los manifestantes señalaron que hasta el momento las autoridades no le han dado respuesta a sus peticiones, a pesar de las minutas de acuerdo que se han firmado en las mesas de diálogo, por ello señalaron que van a continuar con su jornada de lucha, para que se les de certeza laboral y se recontrate al personal despedido.

En conferencia de prensa, representantes de la Coordinadora manifestaron que de nada sirve instalar una mesa de diálogo, si los acuerdos que se pactan no se cumplen, por esta falta de respuesta es que decidieron movilizarse de esta manera para dar a conocer a la ciudadanía la situación, además pidieron una disculpa por las afectaciones que está provocando el bloqueo.

Es importante recordar que la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca mantiene un plantón en la avenida Juárez frente a “Casa oficial”, además la organización Movimiento Antorchista Nacional los ha estado respaldando, ellos también instalaron un plantón sobre la avenida Pino Suárez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario