Con la capital llena de baches y ambulantes, Oswaldo García Jarquín quiere ser Gobernador de Oaxaca

-Manifestó su intención de participar en el proceso interno de MORENA para la selección del candidato o candidata.

Opinión TVBUS

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín ha demostrado que gobernar la capital le quedó muy grande y ahora por si fuera poco, manifestó en redes sociales, su intención de buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado, para ello le enviará una carta a Mario Delgado para participar en la encuesta.

Para nadie es un secreto que la capital se encuentra sumergida en muchos problemas que García Jarquín no ha logrado solucionar, las calles llenas de baches, de ambulantes, problemas con los comerciantes de la central de abastos, señalamientos de no atender a la población y así podríamos seguir con una larga lista, pero aún así, el quiere ser candidato a Gobernador.

En su publicación dice que “el perfil que requiere Oaxaca es juventud, conocimiento del estado y capacidad para generar los empleos formales que tanto necesitamos. Denme la oportunidad y haremos un buen gobierno estatal para todos”, algo que muchos ya han empezado a criticar, incluso hay quienes lo llaman descarado, sinvergüenza y que ojalá se trate de una broma de mal gusto.

Y es que como versa el refrán, “el buen juez por su casa empieza”, Oswaldo García Jarquín no ha hecho, todo parece indicar que lo que busca es negociar espacios en el próximo Gobierno del Estado, que muchos afirman será encabezado por MORENA, falta definir quién será el candidato o candidata, que muchos dicen en redes, que no sea Oswaldo.

