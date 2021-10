Cae segundo probable homicida de elemento de la PABIC; delito cometido en la Costa

-Se trata del masculino O. H. M., alias “El Cacho”, quien probablemente participó en el asalto en el que perdió la vida M. P.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de octubre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró aprehender a la persona del sexo masculino identificada como O. H. M., alias “El Cacho”, señalado como segundo probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de M. P. C., quien era elemento en activo de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), agresión cometida en agosto de 2021, en Santa María Tonameca, en la región de la Costa.

Este logro se da a un mes de que la FGEO obtuviera auto de vinculación a proceso contra un adolescente, primera detención de un probable partícipe en la comisión de este delito y quien actualmente se encuentra internado en el Centro de Detención de Menores.

De acuerdo con la causa penal 437/2021, la noche del 22 de agosto de 2021, un grupo de sujetos desconocidos -entre los que se encontraba el imputado-, durante un asalto privaron de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego. Cuando sucedió el hecho, la persona que perdió la vida se encontraba en horas de servicio como guardia en la gasolinera “Operadora de Combustibles Costeros”, ubicada en Santa María Tonameca.

Ante este hecho, la Institución de procuración de justicia inició las investigaciones correspondientes -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa-, logrando identificar al probable responsable, quien además está relacionado en la comisión de diversos ilícitos en la zona y que es considerado un objetivo prioritario de la FGEO.

Este miércoles 13 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aprehendieron a O. H. M., alias “El Cacho”, en la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, perteneciente a Tonameca, por lo que fue presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas.

Para la Fiscalía General resulta primordial la resolución de casos, garantizando justicia y aplicando todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.

