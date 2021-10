Avanza IEEPO en acciones para fortalecer la Igualdad Laboral y No Discriminación

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, respalda diferentes estrategias encaminadas a fortalecer ambientes laborales sanos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 octubre de 2021. – Como parte de las acciones que lleva a cabo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para fortalecer prácticas que permitan ambientes laborales sanos, libres de violencia de género, de manera permanente se realizan actividades de capacitación dirigidas al personal del organismo.

En atención a las instrucciones del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, de promover la igualdad de oportunidades, desarrollo y eliminar formas de intolerancia, a través de políticas públicas y estrategias se impulsan herramientas prácticas que sensibilicen en estos temas a las y los trabajadores.

De esta manera, se busca fomentar la corresponsabilidad de la vida laboral con la vida personal, propiciar los mecanismos y apoyos para prevenir y denunciar la violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual y la discriminación, así como contar con un mayor compromiso y satisfacción de las personas en el centro de trabajo.

En esta labor, en el marco de la Junta Directiva del IEEPO, se conformó el Comité para la Igualdad y no Discriminación, conformado por una Secretaría Técnica, Ombudsperson y los Subcomités de Evaluación y Mejora de la Gestión; Clima Laboral y Salud en el Trabajo; Sensibilización y Capacitación; Difusión y Divulgación; Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y de Gestión del Talento Humano, cuyos integrantes se han capacitado de acuerdo a las competencias correspondientes.

Estos trabajos se suman al conjunto de acciones “IEEPO por ellas, de la realidad a la equidad”, para capacitar al personal docente, administrativo y directivo de este Instituto, con temas que coadyuven en la cultura de respeto y tolerancia.

