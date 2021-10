Aplicarán 45 mil dosis de vacunas antirrábica en la Cuenca, a partir del próximo lunes

-Tan sólo 12 mil dosis serán aplicadas en Tuxtepec

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – A partir del próximo lunes y hasta el 26 de octubre, se realizará en la Cuenca del Papaloapan, la vacunación antirrábica en donde pretenden aplicar 45 mil dosis, de las cuales 12 mil serán tan sólo para Tuxtepec.

El día 18 de octubre los puestos de vacunación estarán en el Salón Ejidal, en la colonia El Castillo, en el Parque La piragua, en el fraccionamiento el Fovissste, en Mundo Nuevo, y en el infonavit Costa Verde.

El 19, los puestos estarán en la colonia La Moderna Sección Los Manguitos y la Mediana, en las Palmas del Ingenio, en la colonia 23 de noviembre, en Las Limas y en Sebastopol.

El miércoles 20 estarán en el Parque Juárez, el Parque Carranza, en la Primaria Ignacio Ramírez, en el Paso de San Bartolo y en la colonia María Eugenia. El 21 de octubre estarán en los abarrotes el Gollazo, en Hidalgo y 18 de marzo en la colonia La Esperanza, en el Fovissste Las Palmas, en la colonia Victor Bravo Ahuja, así como en Playa de Mono.

El 22 de octubre estarán en el rastro Municipal, en la colonia Santa Fe, en Nicolás Bravo y Mancilla, en el mercado Díaz Morí y en el infonavit Las Limas, el día 23 estarán en el Sureste segunda etapa, en Hacienda Real y en la Adolfo López Mateos.

Para el lunes 25 estarán en las Colonias Obrera, Del Carmen y los Cobos, y el último día estarán en la Colonia Catarino, el Jimbal, la Santa Cruz y en la Francisco I Madero.

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3, informó que es necesario que sigan con las medidas básicas contra el Covid-19 como el uso del cubrebocas, la sana distancia y que un adulto vaya con la mascota, para evitar algún accidente, además señalaron que no darán vacunas para llevar, ya que tienen que permanecer en una temperatura indicada.

También puntualizaron que los puestos están en colonias estratégicas, y al haber muchas colonias en el municipio, es imposible colocar un puesto en cada una de éstas.

FOTO: Ilustrativa

