Anuncian 3ra edición de la carrera de ciclismo de “La ruta del garrobo” en Tuxtepec

-Constará de 2 etapas, una que será recreativa de 27 km y una competitiva de 44 km; habrá competidores de otras regiones y estados.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Por tercera ocasión, en Tuxtepec se llevará a cabo “La Ruta del Garrobo”, una de las actividades de promoción al ciclismo que poco a poco cobra mayor aceptación entre la comunidad.

En conferencia de prensa, promotores del evento y autoridades municipales anunciaron que la tercera edición se llevará a cabo el próximo domingo 17 de octubre, misma que debido al semáforo rojo por covid-19 se atrasó, pues se celebraría el pasado 22 de agosto.

El promotor de la carrera, Adrián Arroyo, explicó que en esta ocasión se cuenta con la participación de 250 ciclistas, así como habrá tres categorías y se dividirá en dos etapas, una será recreativa y otra competitiva.

En la categoría juvenil- mixto, recreativa de los 27 kilómetros, correrán los que tienen menos experiencia y las categorías libre varonil y libre femenil se recorrerán de manera competitiva 44 kilómetros.

La carrera comenzará en el ejido de San Bartolo y pasará por las comunidades de El Desengaño, Palmilla, San Silverio, Los Mangos, Puente Villa, Arroyo Zuzule, Santa Catarina y la meta será nuevamente el ejido de San Bartolo.

Así mismo, el director de deportes del ayuntamiento de Tuxtepec, Juan Carlos Nava, detalló que en esta tercera edición también participaran competidores del sur de México como Chiapas, Tabasco, Puebla y de las demás regiones de Oaxaca.

Los premios son diversos en la competencia. En la categoría libre varonil, el primer lugar ganará mil 700 pesos, el segundo lugar mil pesos y el tercer lugar 800 pesos; estas cantidades serán las mismas para la liga femenil buscando la equidad de género e igualdad en participación.

En cuanto a la categoría juvenil, que es la carrera recreativa, las premiaciones serán menores. El primer lugar recibirá mil 200 pesos; el segundo lugar 800 pesos y el tercer lugar 600 pesos.

Daniel Santinelli, colaborador de la carrera y presidente del mercado central de Tuxtepec, explicó en compañía del regidor de turismo Alberto Reyes Conti y la jefa de turismo Araceli Verdeja, que con esto se espera un incremento en la economía de Tuxtepec y las comunidades por donde pasaran los ciclistas, así como en el sector hotelero y restaurantero por los visitantes foráneos.

El costo por participación fue de 300 pesos, que cubre la acreditación, un jersey, número de competidor y una medalla conmemorativa de recuerdo por su participación.

Durante la carreta se contará con la vigilancia de la Policía Vial Estatal, quienes serán los que resguardarán a los ciclistas y la ruta que recorrerán a lo largo de los 44 kilómetros.

