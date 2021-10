Analiza Congreso Local diversas reformas para el desarrollo social de la entidad

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de octubre de 2021.- La Diputación Permanente del Congreso Local envió a las comisiones legislativas para su análisis y dictamen, diversos documentos en materia de desarrollo social, educación, inclusión, movilidad y responsabilidad hacendaria.

Durante la Sesión Ordinaria de este miércoles, se recibieron tres puntos de acuerdo y cinco iniciativas en materia de pueblos indígenas y afromexicano, grupos en situación de vulnerabilidad, movilidad y de presupuesto y programación.

Dentro de los puntos de acuerdo presentados este día se encuentra el impulsado por el diputado Mauro Cruz Sánchez, para exhortar al ciudadano Macario Eleuterio Jiménez, presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, Oaxaca, y demás miembros del Ayuntamiento Constitucional, a participar en la reunión convocada por la Secretaría General de Gobierno, para tratar asuntos relacionados con las y los ciudadanos desplazados de la localidad “Tierra Negra”.

En tanto el congresista Gustavo Díaz Sánchez, exhortó a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil, a sumar esfuerzos para que desde su trinchera garanticen que el estudiantado oaxaqueño cuente con las herramientas para acceder al derecho a la educación, esto debido a que la pandemia por la Covid -19 ha obligado a la niñez y a la juventud a abandonar sus estudios.

