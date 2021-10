Amaga SUTIEBO con estallar huelga si continúan descuentos a la nómina

-Dijeron estar en desacuerdo con dicho descuento, el cual afecta la economía de los trabajadores.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este jueves el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO), manifestaron una vez más estar en desacuerdo con el descuento que se les está aplicando, ya que señalan que el salario que perciben es bajo y esto afecta a su economía.

El Secretario General Víctor Hernández, refirió que ya manifestaron esta situación ante las autoridades del Gobierno del Estado, quienes hasta el momento no han dado respuesta a su demandas, es por ello que amagan con estallar una huelga el próximo 22 de octubre, en caso de que la postura siga siendo la misma, ya que se está violando el contrato colectivo de trabajo.

Refirió que los descuentos ya se les están aplicando, por ello piden el reembolso, ya que 2012 se firmó un acuerdo de que este personal no pagaría ciertos impuestos, asimismo indicó que el Director del IEBO Alejandro Aroche les comentó que este pago lo ordenó la Secretaría de Finanzas, situación que nunca les informaron con anticipación.

Otra de las demandas es que se les pague el 25 por ciento del concepto de proceso de nivelación salarial correspondiente al 2021, el líder sindical comentó que estos temas ya han sido abordados en mesas de trabajo, sin embargo no ha habido respuestas favorables a sus demandas, es por ello que mandan esta advertencia de estallar la huelga para el 22 de octubre.

En caso de estallar la huelga, se estaría afectando a 22 mil estudiantes aproximadamente, quienes están inscritos en más de 250 planteles del IEBO en todo el estado de Oaxaca, muchos de ellos en zonas rurales y de alta marginación.

