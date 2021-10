Abrirán panteones al público en Tuxtepec del 18 al 31 de octubre

-Aún no se determina si habrá acceso los días 1 y 2 de noviembre por continuar en pandemia, sin embargo, los días previos habrá acceso con límite de personas y tiempo, para evitar aglomeraciones.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Jefatura de Panteones de Tuxtepec anunció que este año sí abrirán los panteones con motivo de las festividades de Día de Muertos, lo que representaría la apertura de los mismos luego de más de un año de ser cerrados con motivo de la pandemia por Covid-19.

La jefa del área Gloria García, precisó que los camposantos abrirán sus puertas del 18 al 31 de octubre, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, para que los dolientes puedan ingresar a realizar sus visitas, con restricción a personas en estado etílico, así como evitarán el ingreso de bebidas embriagantes.

Pero en caso que pretendan realizar remodelación a las sepulturas, los familiares deberán acudir previamente a la jefatura en el ayuntamiento para solicitar el permiso para realizar los trabajos dentro de los panteones.

Por su parte, el regidor de Servicios Básicos Municipales José Humberto Villamil Azamar, indicó que el acceso para los días mayores de la celebración, que son el 1 y 2 de noviembre, aún no se determina, lo cual será definido en sesión de cabildo, pues la apertura en esos días significaría una mayor afluencia de ciudadanos.

Villamil Azamar detalló que la permanencia dentro de los panteones estará limitada de 45 minutos a una hora, esto para evitar la aglomeración y respetar los protocolos de higiene que establecen los servicios de salud.

La entrada estará prohibida para niños menores de 12 años y las personas de edad avanzada deberán ir acompañados.

