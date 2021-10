Surge conflicto en la colonia Arboledas de Tuxtepec por un predio

-Otro conflicto que está latente a estallar es en Ayotzintepec; en ambos casos son atendidos por la coordinación regional

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Atención Regional en la cuenca del Papaloapan Víctor Virgen, puntualizó que están monitoreando la región para evitar que haya conflictos en los últimos meses de estos trienios que concluyen el 31 de diciembre, siendo uno que reportan en Tuxtepec y advierten que podría presentarse uno más en Ayotzintepec.

El conflicto que se presentó en Tuxtepec, explicó que es con los habitantes de la colonia Arboledas, en donde una persona acredita que es el propietario de los terrenos que en su momento adquirieron los habitantes, siendo el Tribunal unitario Agrario, quien debe de darle una solución, por lo que será en esta dependencia que se logre solucionar este problema, sin embargo mientras eso pasa, solicitaron a los colonos no hacer manifestaciones que afecten a terceros.

Otro de los temas que posiblemente desaten movilizaciones de no atenderse de manera rápida, es en el municipio de Ayotzintepec, en donde actualmente hay integrantes del cabildo trabajando sin un pago, además de que hay un problema con el agua potable, sin embargo a pesar del llamado que han hecho al Presidente Municipal Víctor Mendoza Velasco, hasta el momento no ha tratado de darle fin a esta problemática.

Cabe hacer mención que en los últimos meses los conflictos en el municipio de Tuxtepec y en otros han ocasionado bloqueos, manifestaciones y sobre todo molestia de terceras personas que resultan afectadas con estas acciones.

