Seguridad social, la dolencia de los taxistas en Tuxtepec; también demandan mayor seguridad pública para evitar asaltos

-Ante el aumento de hechos delictivos contra choferes de taxi, urge mayor comunicación con autoridades y entre agremiados.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La falta de seguridad social se ha convertido en el “talón de Aquiles” para los taxistas en Tuxtepec, que ante cualquier eventualidad que atente contra su salud deben cubrir los gastos por cuenta propia.

Pero además, a esta situación se suma la escasa seguridad pública por lo que son víctimas de múltiples hechos delictivos, que además de dejarlos sin un ingreso, en muchas ocasiones son golpeados, como se registró hace unos días, que por los golpes un chofer murió días después al contar con complicaciones de salud.

Como parte de algunas medidas particulares de seguridad laboral, el presidente de la Unión de Choferes 30 de Noviembre, Luis Alfonso Reyes, invitó a quienes agarren por primera vez o cambien de taxi a verificar si este cuenta con seguro de cobertura amplia, ya que será este el que brinde seguridad al usuario, al mismo chofer y a la unidad ante un siniestro.

Así también, los llamó a tener mayor comunicación en caso de sufrir un altercado, ya que al no contar con servicios de salud y poca vigilancia, es indispensable el apoyo entre compañeros.

Expresó que en diversas ocasiones el gremio se ha unido para apoyar a algún compañero que necesite de ayuda económica u otros recursos, por lo que reiteró la invitación a que, en caso de sufrir cualquier situación, acercarse a alguien de confianza para que se pueda actuar inmediatamente y canalizar en caso de heridas, al hospital o de manera legal ante la fiscalía.

Hay compañeros, dijo, que tienen radios de banda civil con los que se pueden acercar y se debe tener por lo menos un teléfono básico o recurrir a quién esté más cercano, para no dejar pasar tiempo ya que en situaciones de riesgo, la vida es primero.

Sobre el caso del chofer identificado como Carlos, y quien falleció hace algunos días, indicó que lamentablemente el gremio no tuvo conocimiento del hecho de forma oportuna, por lo que pide a los compañeros mantener comunicación constante ante cualquier situación que ponga en riesgo su vida.

