Se espera que alrededor de 3 mil personas en Tuxtepec, disfruten de la carrera Panamericana

-Habrá 3 puntos en donde los ciudadanos podrán disfrutar de la carrera.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes pasará por el municipio de Tuxtepec la carrera Panamericana, y en donde se verán más de 80 vehículos deportivos, desfilar por los bulevares más importantes de Tuxtepec, esperando que sean alrededor de 3 mil espectadores lo que acudan.

El Regidor de Comercio Alberto Reyes Conti, dijo que la carrera sale de la ciudad de Oaxaca a las 8 de la mañana, haciendo una parada en Ixtlán, de donde saldrán los 80 vehículos con diferencia de 30 segundos cada una, que a su vez vienen acompañados de por lo menos un automóvil más de staff sumando alrededor de 200 los que desfilen este día.

Los autos los podrán ver desde Sebastopol hasta la caseta del Puente Caracol, sin embargo tendrán 3 puntos en donde los ciudadanos podrán disfrutar esta carrera pero será tendrán 3 puntos que estarán ubicados junto al hotel de la Chinantla, otro más frente a la Glorieta de las Mariposas y el tercer estará ubicado a un lado de la Ford, y aunque no habrá una parada técnica, los vehículos irán más despacio y así disfrutar de esta exhibición.

Se espera que en el pase por esta carrera, sean alrededor de 3 mil los espectadores que se instalen en este tramo, para disfrutarla, pero además puntualizó que se espera que haya una derrama económica, por lo menos en el ramo de las gasolineras.

En otras ocasiones, esta carrera ya había pasado por el municipio y cada año, aumenta la afluencia de aficionados.

Ruta:

