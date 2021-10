Se enfrentan comerciantes y policía municipal de Oaxaca en central de abastos

-Hubo jaloneos, corretiza y hasta huevazos, durante operativo para desalojar el estacionamiento del mercado de abastos

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Huevazos, corretiza y algunos “chichones” fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre un grupo de locatarios del Mercado de abastos y la policía municipal de Oaxaca de Juárez, todo inició alrededor de las nueve de la mañana cuando este grupo de locatarios se apoderó del estacionamiento para no cobrar a los automovilistas.

Los comerciantes decidieron actuar de esta manera para exigir rendición de cuentas al Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, ya que existe un acuerdo en que parte de los ingresos por el cobro del estacionamiento sería devuelto en obras al mercado de abastos, sin embargo esto no ha sucedido, otras de las exigencias es que haya mayor seguridad e iluminación, ya que los asaltos a comercios y clientes continúa sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Minutos después llegaron alrededor de 12 patrullas de la policía municipal encabezados por su director Marcos Fredy, quienes llegaron para recuperar el estacionamiento, primero tuvieron un diálogo con los manifestantes quienes reclamaban la falta de atención de parte del edil capitalino, incluso les señalaron que no se han cumplido los acuerdos que se pactaron en reuniones pasadas y que por ello decidieron tomar el estacionamiento.

Es importante mencionar que los locatarios solo tomaron él estacionamiento para que no se cobrara a los autores, es decir que no lo cerraron, por esta razón una de las comerciantes dijo que así como la policía llegó a desalojarlos, lo mismo deberían hacer para que haya más seguridad en el mercado de abastos, al no llegar a ningún acuerdo, la policía municipal comenzó a avanzar replegando a los manifestantes.

Para llevar a cabo la recuperación del estacionamiento, los uniformados lanzaron bombas de humo para dispersarlos y replegarlos, en los jaloneos que se dieron, hubo algunas personas que resultaron golpeadas, una mujer dijo qué fue golpeada en la cabeza, incluso tenía una bolsa de hielo para bajar la inchazon.

Minutos después unas personas lanzaron huevos a los policías municipales, quienes corretearon a estas personas, sin embargo no hubo ningún detenido, se presume que quien ordenó el ataque de los “huevazos” fue Hugo Jarquín, quien en la comparecencia del titular de SEDAPA Gabriel Cué Navarro ante el Congreso del Estado, el dirigente estuvo presente en la manifestación, donde también lanzaron huevos al funcionario estatal.

Luego de varios minutos de tensión, los uniformados se retiraron del lugar, ya que se llevaría a cabo una reunión entre los comerciantes y el gobierno municipal, la circulación se restableció en la avenida central.

