Se defiende Susana Harp: video fue sacado de contexto

– La aspirante a la gubernatura de Oaxaca, señala que debe considerarse como violencia política de genero.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Senadora de la República y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Susa Harp Iturribarría, dijo que el video que circula en grupos de WhatsApp y en las redes sociales está sacado fuera de contexto y que esto debe ser considerado como violencia política en razón de género.

Ella refiere que el video en cuestión se encuentra completo en YouTube, ya que se trata de una entrevista que le hicieron en “Tragaluz” en 2018, incluso invita a la ciudadanía a ver el video completo y se den cuenta que se trata de una edición con el objetivo de afectarla, ya que ha manifestado abiertamente participar en la contienda interna de MORENA para buscar la candidatura al Gobierno de Oaxaca.

En el video se hace referencia a que Susana Harp afirma no ser de militante de MORENA ni tener intenciones de afiliarse al partido, también ella dice que “el pueblo es el pueblo y sin él” haciendo referencia al Presidente López Obrador, para aclarar el tema la Senadora subió un video en el que aclara la situación y señala que se trata de una edición hecha con el objetivo de afectar su imagen.

Agrega que los ataques en su contra se iniciaron el 24 de septiembre, día en el que rindió su tercer informe de actividades legislativas, en la que estuvo acompañada por el Coordinador de MORENA en el Senado Ricardo Monrreal, Senadores de otros estados, así como legisladores federales y locales que no son del grupo político del también Senador y aspirante al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara.

Finalmente la Senadora dice que decidió aclarar el tema porque lo consideró importante hacerlo, además afirma que ella no caerá en provocaciones, que seguirá trabajando como lo ha venido haciendo y que siempre dará la cara ante este tipo de señalamientos infundados.

Comentarios

