Ocupación hospitalaria global del 41.3% y 5 hospitales al 100% de saturación: SSO

-Este martes, se contabilizan 283 casos nuevos de Covid-19 y 18 defunciones

-Exhortan a autoridades municipales evitar realizar fiestas patronales o reuniones masivas; la pandemia aún continua

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de octubre de 2021.- Al corte de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran una ocupación hospitalaria global del 41.3 por ciento, así como cinco hospitales al 100 por ciento de ocupación y tres nuevos hospitalizados por COVID-19.

Ante este panorama, la institución exhorta a las autoridades municipales y población a continuar con las medidas sanitarias ya establecidas como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavado de manos con agua y jabón o ponerse gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento; además de evitar realizar fiestas patronales o reuniones masivas para disminuir los contagios y defunciones, debido a que la pandemia aún continua, por lo que es fundamental seguir cuidando a los grupos más vulnerables.

Y es que este martes, se contabilizan 283 casos nuevos y 18 defunciones, que hacen un total de 79 mil 385 casos acumulados y cinco mil 334 lamentables defunciones; hay 674 casos activos de la enfermedad, es decir, personas que aún pueden contagiar a muchas más y 73 mil 377 pacientes se han recuperado de este padecimiento.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales registra 48 mil 165 casos confirmados y dos mil 366 defunciones; Istmo 11 mil 287 casos confirmados y mil 157 defunciones; Tuxtepec cinco mil 328 casos confirmados y 531 defunciones; Costa cinco mil 691 casos confirmados y 451 defunciones; Mixteca seis mil 116 casos confirmados y 544 defunciones; Sierra dos mil 798 casos confirmados y 285 defunciones.

Los 283 casos nuevos de COVID-19, afectan a 68 municipios, siendo los principales Oaxaca de Juárez con 71, Santa Cruz Xoxocotlán con 17, El Barrio de la Soledad 14, Ciudad Ixtepec 13, San Juan Bautista Tuxtepec 12, Salina Cruz 11, Santa Lucía del Camino 10, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza nueve, Villa de Zaachila ocho, Villa de Etla siete, Santa Cruz Amilpas seis, el resto de cinco a un solo caso.

Así mismo, detallan que hasta el momento seis mil 521 trabajadores del sector salud se han contagiado por COVID-19, de los cuales, mil 857 son de la rama médica, dos mil 441 de enfermería y dos mil 223 de otras áreas.

De las cinco mil 334 defunciones, tres mil 392 son hombres y mil 942 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 462, de 50 a 59 con mil 139, de 60 a 64 con 743, de 25 a 44 con 558, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Las camas ocupadas este día por pacientes COVID-19 en las Jurisdicciones Sanitarias registran los siguientes porcentajes: Tuxtepec registra un 58.8 por ciento, Istmo 45.9 por ciento, Valles Centrales 42.7 por ciento, Mixteca 31.4 por ciento y Costa 28.6 por ciento. Al momento 185 pacientes se encuentran hospitalizados, con una disponibilidad de 263 camas de un total de 448.

En caso de presentar algún síntoma relacionado con la enfermedad, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, o llamar al 911 ante cualquier emergencia.

