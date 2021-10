Obtiene IEEPO calificación de alto nivel por eficiencia en sistema de control interno

-En la primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEPO se destacó la reducción del 98% del monto observado por la ASF.

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, indicó que en Oaxaca la educación no se ha detenido a pesar de la pandemia por COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de octubre de 2021.- La Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria, con el fin de dar continuidad a la agenda educativa y revisar acciones que fortalezcan el Sistema de Educación Básica y Normal en la entidad, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Presidida por el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, José Octavio Tinajero Zenil y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal en su carácter de presidente suplente y secretario técnico, respectivamente, durante la reunión se dieron a conocer las acciones emprendidas este año y se rindió un informe de los avances alcanzados.

Así también, se constituyó el Comité de Igualdad laboral y No discriminación del IEEPO, el cual será el encargado de vigilar el desarrollo e implementación de prácticas en este tema a favor de las mujeres que laboran en el organismo.

En su oportunidad, el Director General del IEEPO, indicó que en Oaxaca la educación no se ha detenido a pesar de la pandemia por COVID-19 y evaluó como positivos los resultados obtenidos en lo que va del ciclo escolar 2021-2022; además destacó la reducción del 98% del monto observado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) considerando los últimos cuatro años de ejercicio, producto del procedimiento de mejora en el control interno implementado en el Instituto.

En este sentido, por tercer año consecutivo el IEEPO obtuvo calificación de nivel ALTO en el estatus global del sistema de control interno, aspecto sobre el cual la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) concluyó que el Instituto dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan.

De esta manera se logra un grado de seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, el fortalecimiento y mejora del sistema de control interno en el marco de la mejora de los procesos administrativos internos.

Durante el informe que presentó ante la Junta Directiva del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal puntualizó que en el estado, el 100% de los estudiantes, maestras y maestros de educación básica están en clases, en la modalidad semipresencial o a distancia, a partir de la toma de decisiones mediante el acuerdo con madres, padres de familia, docentes, autoridades educativas y municipales, priorizando la salud.

Actualmente, gracias al compromiso de toda la comunidad escolar, durante el primer mes de clases semipresenciales, en ninguna escuela se han registrado casos de personas contagiadas por COVID-19, lo cual es un logro de maestros, maestras, padres, madres de familia y la gran capacidad de las y los estudiantes, manifestó.

Francisco Ángel Villarreal hizo un reconocimiento al trabajo en equipo de la comunidad educativa de Oaxaca que ha dado resultados en favor de la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La Junta Directiva del IEEPO se encuentra conformada por representantes de las secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de Administración, Salud, de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de las Culturas y Artes de Oaxaca; de Bienestar y de la oficina de Enlace Educativo de la SEP en Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario