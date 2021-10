En Chiltepec ya se preparan para el medio maratón Guadalupano en su octava edición

–Desde este mes estarán realizando diferentes actividades para la obtención de recursos, por lo que esperan que el pueblo Chiltepecano no deje de seguir contribuyendo a esta causa religiosa.

Chiltepe, Oaxaca:- Jóvenes deportistas de Chiltepec ya se preparan para la realización del octavo medio maratón en honor a la virgen de Guadalupe programado para el 12 de diciembre.

Fue precisamente en el 2014 cuando un grupo de jóvenes originario de ese lugar, quienes decidieron unirse para realizar por primera vez esta actividad deportiva de recorrer 21 kilómetros, que inicia desde la ciudad de Tuxtepec para llegar a la cabecera municipal siendo denominado como un medio maratón y que hasta la fecha se sigue realizando ininterrumpidamente cobrando mayor relevancia entre la población, sobre todo para la comunidad católica.

Por estas fechas ya se empiezan a organizar para ir encaminando esta actividad para el 12 de diciembre, por lo que se pretende realizar diferentes actividades para generar recursos económicos, mismos que son utilizados para gastos y logística de este maratón.

Así también, asegura Martín Avendaño Santos, uno de los organizadores que la sociedad de Chiltepec siempre ha sido respetuosa con sus creencias religiosas y de la misma manera han contribuido para que este evento siga creciendo año con año, además, señaló que este año no será la excepción al cumplir 8 años de realizar este medio maratón de manera continua.

De la misma manera, espera que más jóvenes se sumen a esta actividad deportiva que ya se ha convertido en toda una tradición de este pueblo por su gran devoción a la Guadalupana con la participación directa e indirectade todo el pueblo de Chiltepec.

