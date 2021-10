Durante Carrera Panamericana no habrá cortes a la vialidad, solo operativo de vigilancia

-En su paso por la carretera 175 Valle Nacional – Tuxtepec, elementos de las distintas corporaciones de seguridad, estatal y municipales, vigilarán el paso de la carrera y darán apoyo vial.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Delegado Regional de la Policía Vial Fermín San Juan Chincoya, informó que durante el paso de la Carrera Panamericana por Tuxtepec y municipios de la región, no habrá cortes prolongados de circulación a la vialidad, pero sí supervisión y apoyo vial para seguridad de los competidores y la población.

El delegado exhortó a la población a manejar con precaución durante el evento y de preferencia, tomar vías alternas. En Tuxtepec, agregó que se tiene estimado que la carrera pase entre las 11:00 horas y las 12:00 del mediodía.

Durante el operativo participarán más de 50 elementos de seguridad, los cuales cubrirán la ruta desde Valle Nacional hasta el puente Caracol, sobre la carretera federal 175, misma que forma parte del boulevard Benito Juárez.

San Juan Chincoya, detalló que estarán 16 elementos de la Policía Vial y tres comandantes cubriendo desde el mirador hasta Valle Nacional, y que en el cruce de la carretera a Palomares supervisarán seis elementos de la Policía Estatal frente a la gasolinera.

Además, la Policía Municipal colaborará con 15 efectivos, los cuales cubrirán parte del casco urbano de la ciudad y 10 elementos más de la PABIC, auxiliarán en el resto del recorrido hasta la caseta de peaje del Caracol.

Los elementos de la Policía Vial Estatal ya han colocado tres lonas con información respecto a la Carrera Panamericana 2021, en los puentes peatonales sobre el bulevar Benito Juárez para informar a la población sobre la próxima carrera.

