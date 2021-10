Autoridades de Roaguía reaperturan Hierve el Agua, sin apoyo del Gobierno de Oaxaca

-Recibieron a 100 turistas, el horario de atención será de lunes a domingo de 7 de la mano a 7 de la tarde

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- A pesar de que autoridades de San Lorenzo Albarradas habían dicho que no se abriría nuevamente el parador turístico de Hierve el Agua, este miércoles las autoridades de San Isidro Roaguía dieron la bienvenida a los turistas que asistieron a este lugar, sin contar con el apoyo del Gobierno del Estado ni de la Guardia Nacional, al no contar con el respaldo del Gobierno del Estado, no hay presencia de la Policía Estatal.

En este primer día de reapertura llegaron alrededor de cien personas, quienes pudieron disfrutar de la vista que ofrece Hierve el Agua, así como de una nueva alberca, ya que hace dos años surgió un nuevo nacimiento de aguas, este parador turístico estará abierto de lunes a domingo en horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde.

Las autoridades de Roaguía piden al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa que brinde seguridad en la zona para garantizar este servicio a los visitantes y a los que trabajan y brindan servicio, esto ante alguna posible represalia de parte de las autoridades de San Lorenzo Albarradas.

En días pasados autoridades comunales de San Isidro Roaguía anunciaron la reapertura para este miércoles, sin embargo San Lorenzo Albarradas negaron que esto fuera a suceder, ya que argumentan que el terreno dónde se ubica el parador turístico les pertenece a ellos y no a Roaguía, situación que provocó que se manifestaran el martes en las oficinas de la Secretaría de Turismo.

Incluso se mencionaba que habría un “banderazo” oficial para la reapertura, lo cual fue desmentido por Rivera Castellanos, además les dijo que el Gobierno del Estado no daría tal “banderazo” hasta que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) resolviera el conflicto que existe entre ambas comunidades, que se disputan la propiedad de Hierve el Agua.

