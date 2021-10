Se preparan panaderos de Santa Fe y la Mar, para recibir a visitantes durante festividades de día de muertos

-A pesar de que el alza de la materia prima he menguado sus ganancias, aseguran que continuarán respetando el precio de sus productos para no afectar el bolsillo de los consumidores.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Ante la cercanía de las festividades de los fieles difuntos, panaderos de la comunidad de Santa Fe y la Mar, agencia perteneciente al municipio de Valle Nacional, ya se preparan para recibir a los visitantes, así también para ofrecer al consumidor uno de los productos que más se consumen por esas fechas como lo es el pan de muerto.

Pese a la situación económica que atraviesa el país, ven en estas tradiciones una oportunidad para nivelar su economía pues reconocen que debido a la pandemia la situación económica no está pasando por el mejor momento y más que en este negocio, dependen varias familias para llevar el sustento a sus hogares.

Sergio Avendaño Silva de la panadería “Los Hermanos Avendaño”, mencionó que a pesar de situaciones adversas debido a esta contingencia, las ventas han sido afectadas en gran porcentaje por la crisis que ha generado la epidemia, sin embargo considera que se tiene que seguir adelante, pues es precisamente que de este negocio dependen varias familias, por lo que rendirse no es una opción para ellos.

Otra de las adversidades que han tenido en contra, es el alza de los precios de la materia prima, situación que ha generado un descontento para quienes se dedican a la producción del pan, sin embargo resaltó que se han estado esforzando para mantener los precios, ya que lo que menos buscan es afectar el bolsillo de los consumidores.

Y es que en las 2 últimas décadas el pan elaborado de manera artesanal en horno de piedra de Santa Fe y la Mar, ha cobrado gran prestigio, tanto a nivel regional como en otros Estados, esto debido a la calidad y sabor de su producto teniendo una gran demanda y aceptación, incluso hasta en otros países, por lo que los panaderos de esta comunidad esperan que las ventas repunten durante esta temporada con la llegada de turistas locales y foráneos, que vienen a consumir el pan de muerto, por lo que aseguran que los estarán recibiendo con los brazos abiertos para que conozcan más de esta tradición.

Santa Fe y la Mar es una población que se encuentra a menos de un kilómetro de la cabecera municipal y cuenta con poco más de mil habitantes y entre ellos, existen alrededor de 20 hornos de piedra, muchos de ellos laborando de manera permanente y otros, se reactivan sólo durante esta temporada, sin embargo durante este tiempo generan empleos temporales en los jóvenes, además de que ayudan a la economía en gran parte de la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario