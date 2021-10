Restauranteros retoman la “muestra de chile, plátano y mole” en Tuxtepec

-El festival se prevé para noviembre y la intención es reactivar la economía de la región en este sector.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para reactivar un poco la economía en el sector restaurantero, debido a que últimamente son pocos los ingresos que tienen, preparan para el mes de noviembre una muestra gastronómica que anteriormente ya habían realizado.

El restaurantero Nicolás Malagón Tronco, señaló que esta muestra es de “chile, plátano y mole”, y en donde se pretenden que participen alrededor de 23 restauranteros, que fueron los que participaron en la última edición, y con esto buscan que haya un repunte importante.

Este festival consiste en que los restauranteros no solo del municipio si no de la región, ofrezcan diversos platillos a base de estos 3 ingredientes, y así se disfrute de la gastronomía de la Cuenca, pero sobre todo se reactive la economía

La actividad será como restauranteros, ya que de manera local ya no están adheridos a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), sin embargo nos descartan que más adelante haya una asociación para ese sector.

Así mismo, se espera que pronto se tenga un censo que englobe a todos los restaurantes del municipio, no solo los que están establecidos de manera formal, si no aquellos que de manera informal se dedican a la venta de alimentos.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario