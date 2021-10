Reitera San Lorenzo Albarradas que no se reabrirá Hierve el Agua, se manifiestan en Secretaría de Turismo

-Reclamaron al Secretario de Turismo de querer dar banderazo de reapertura, “nadie va a dar un banderazo de nada” señaló Rivera Castellanos.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Habitantes de San Lorenzo Albarradas, se manifestaron este martes frente a las oficinas de la Secretaría de Turismo (SECTUR), para manifestar al titular de la dependencia Juan Carlos Rivera Castellanos, que están en contra de la reapertura del parador turístico de Hierve el Agua.

Los manifestantes rodearon al funcionario estatal para reclamarle que él estaba apoyando a las autoridades de San Isidro Loaguía, para reabrir Hierve el Agua, pasando por alto que el terreno dónde se ubican las cascadas pétreas están dentro de la demarcación de San Lorenzo Albarradas, en la transmisión que realizó TVBUS, se escucha como algunos pobladores piden que “linchen” a Rivera Castellanos, algo que afortunadamente no pasó.

El Representante de los manifestantes, reclamó a Rivera Castellanos de haber dado una conferencia de prensa en dónde se anunciaba que este miércoles se iba a dar el banderazo de la reapertura del parador turístico, señalamiento que el Secretario de Turismo negó, además refirió que no va a pasar por encima de nadie y que mientras el conflicto no se solucione por parte de la SEGEGO, “nadie va a dar un banderazo de nada”.

Además dijo que las autoridades del Gobierno del Estado se han estado empeñando en reavivar un conflicto entre San Lorenzo Albarradas y San Isidro Loaguía, mismo que tiene muchos años, pero que por el momento se encuentra sin mayor complicación, además dijo que con la reapertura de Hierve el Agua se pone en riesgo la salud de los habitantes, ya que la pandemia por Covid no ha terminado.

Es importante mencionar que Hierve el Agua fue cerrado el 24 de marzo de 2020 debido a la pandemia, otros centros que fueron cerrados en su momento y que ya abrieron son las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán, mientras que este paraje continuó cerrado, pese a que la entidad ha estado dos veces en semáforo verde.

