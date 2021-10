Presenta Armando Contreras iniciativa de piso parejo para las y los artesanos

-Las y los artesanos podrán acceder a estímulos económicos sin estar formalmente constituidos como microindustrias



Jorge Acevedo



Ciudad de México.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo, presentó este martes en la sesión ordinaria una iniciativa para reformar la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para que de esta manera las y los artesanos puedan tener acceso a estímulos económicos sin tener que estar formalmente constituidos.



Contreras Castillo destacó que la falta de apoyos crediticios ha dificultado el quehacer de las y los artesanos en México, refirió que como MORENA se legisla a favor de los pueblos originarios, por lo que hoy presentó la iniciativa para revertir el olvido, la marginación y la exclusión que sufrieron durante el periodo neoliberal.



Un dato que destacó fue que en 2019 un millón 118 mil artesanos vivían de la venta de sus productos, de los cuales el 60 por ciento eran adultos mayores de 60 años, quienes además vivían en zonas marginadas, por ello reiteró que al aprobarse la iniciativa se garantizarán mejores condiciones de vida para ellos.



Durante su participación en tribuna, y presentando un cántaro de Coyotepec Oaxaca, Armando Contreras Castillo puntualizó que con esta iniciativa habrá igualdad, justicia, y se pondrá piso parejo para el desarrollo económico.

