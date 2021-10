Por segundo día trabajadores del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica bloquean calles de Oaxaca

-Señalan que no han recibido una respuesta a su petición, podrían radicalizar sus acciones si no liberan los recursos para viáticos y combustibles



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo, trabajadores del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, bloquearon la esquina que forman las calles de Nuño del Mercado y Miguel Cabrera, para exigir a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la liberación de los recursos para el pago de viáticos, combustible e insumos.



Los manifestantes aseguran que el Gobierno Federal destina alrededor de un millón y medio de pesos al mes para el pago de estos conceptos, señalaron que el monto del segundo semestre ya fue depositado a la Secretaría de Finanzas, la cual no ha liberado el recurso, por ello se preguntan el por qué no dan el dinero si ya lo tienen en las cuentas.



El Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, es conocido como el de las caravanas de salud, debido a esta situación varias comunidades, de las más alejadas y marginadas del estado se han quedado sin atención médica, por ello piden a la Secretaría de Finanzas para que se liberen los recursos y así poder ir a laborar a esos lugares.



Dijeron que hasta el momento no han recibido una respuesta a sus peticiones de parte del Gobierno del Estado, es por esta razón que amagan con intensificar sus medidas de protesta, como el bloquear más puntos de la capital, así como lo hicieron el lunes en el periférico, en inmediaciones del parque del amor.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario