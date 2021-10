Nada que celebrar el 12 de octubre: Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Oaxaca

-Los pueblos originarios siguen padeciendo de desigualdad social



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El 12 de octubre se conmemora el Día de la Nación Pluricultural, sin embargo para el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Oaxaca (CEPIO), no hay nada que celebrar en esta fecha, ya que los pueblos originarios siguen padeciendo de desigualdad social en el país y desde luego en la entidad.



El Presidente de la organización Guillermo Morales, comentó que tras la llegada de los europeos a las nuevas tierras, que hoy se conoce como Continente Americano, llegaron para tomar posesión de sus bienes y recursos a sangre y fuego, además de sembrar el terror y la imposición de la religión católica.



Señaló que a pesar de las reformas y leyes que se han elaborado, nada ha cambiado hasta el día de hoy, ya que los pueblos originarios siguen padeciendo la gran desigualdad social, aún cuando en el discurso, las autoridades federales, estatales y municipales, dicen que esta situación se está revirtiendo.



Este pronunciamiento lo hicieron en el Paseo Juárez el Llano, frente a la estatua de Benito Juárez, ahí dijeron que el modelo socio político ha tenido postrado a México, lo cual ha generado la desigualdad que existe en la sociedad mexicana.

