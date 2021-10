Llaman a productores de Tuxtepec, a evitar contaminar con plaguicidas

-El CESVO los capacitará sobre el uso correcto de plaguicidas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar que se siga contaminando el campo en el municipio de Tuxtepec con plaguicidas que utilizan los agricultores, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Oaxaca (CESVO), se realizará la concientización del buen uso de plaguicidas mediante las capacitaciones.

El Director de Medio Ambiente Saúl Alatorre, dijo que esta dependencia estatal estará revisando que en el campo del municipio no se haga mal uso de los plaguicidas, por lo al recibir esta capacitación estarían también siendo beneficiados con un producto que ayudará al campo.

Personal de esta dependencia, ya está visitando comunidades de otros municipios de la Cuenca, y se espera que en próximos días, alrededor de 100 productores, específicamente citricultores de Tuxtepec, reciban estos apoyos.

Para constatar que los productores si cumplan con las medidas necesarias para evitar contaminar, pero sobre todo que aplicarán el plaguicida que les van a entregar, personal del Comité de sanidad, revisará los campos y de seguir contaminados, se les exhortaría para evitar estas malas prácticas.

En las platicas que van a recibir, principalmente se les pedirá a los productores que utilicen plaguicidas que no contaminen el suelo, además de que cuanto se terminen el liquido, el bote deben de lavarlo hasta 3 veces, para evitar más contaminación.

