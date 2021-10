Inicia construcción de banco bienestar en Santiago Juxtlahuaca

-Esto se logró al apoyo de Delegada de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera



Jorge Acevedo



Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.- Este martes se puso en marcha la construcción de la sucursal del banco Bienestar, la cual se dio a la gestión que realizó el Diputado Local y Presidente Municipal Electo de Santiago Juxtlahuaca Arsenio Mejía García, así como el apoyo de la Delegada de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera.



Esta sucursal del Banco Bienestar se dio por gestión Arsenio Mejía, quien agradeció el respaldo de la delegada Nancy Ortiz por dar prioridad a este municipio y a los compañeros de bienes comunales por tener el compromiso con el pueblo, ya que esta sucursal la enviaron a la agencia de Santiago Naranjas, por problemas entre comuneros y la autoridad municipal.



En ese sentido las autoridades comunales mencionaron que lamentablemente hay desinformación con relación a este tema, ya que hay ciudadanos que sin fundamentos otorgan entrevistas y comentan por otros medios desinformando a la población, por ello refieren que el Comisariado en coordinación con el Consejo de Vigilancia y su comunidad agraria a otorgado la documentación solicitada por las instancias del Banco Bienestar.



Asimismo reconocieron la labor de Arsenio Mejía y el apoyo de Nancy Ortiz para que esta sucursal se quedara en la cabecera municipal, ya que siguieron el procedimiento ante las autoridades de Bienes Comunales, tramitando los permisos para la construcción del banco que beneficiará a la ciudadanía en general.

