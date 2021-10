Entrega IEEPO insumos de higiene y limpieza a escuelas de educación básica

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, en colaboración con autoridades municipales y agrupaciones sociales promueve la entrega de insumos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de octubre de 2021.- En las acciones para salvaguardar la salud de la comunidad escolar y personal educativo, así como reforzar los protocolos sanitarios, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, mantiene estrecha colaboración con autoridades municipales, organizaciones mundiales y de la sociedad civil, para dotar de insumos, material de limpieza, desinfección, higiene y sanitización a los planteles educativos.

Con el respaldo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se entregan paquetes de cubrebocas, jabones, toallas para el secado de manos, gel antibacterial, detergente en polvo, guantes, cloro, jergas, desinfectantes y otros artículos, a instituciones de preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades, en especial ubicadas en zonas alejadas y de difícil orografía.

En estas acciones se cuenta con el apoyo de autoridades municipales, así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Fundación METLIFE México, que promueven actividades preventivas para cuidar la integridad de las y los estudiantes y garantizar buenas condiciones de salubridad.

Como parte de la campaña “Salud en tus manos”, UNICEF en coordinación con el IEEPO distribuye dotaciones de jabón antibacterial y cubrebocas, principalmente en las escuelas de la Sierra Sur, Valles Centrales y la Cañada, donde este año se instalaron las primeras 100 estaciones de lavado de manos.

Otra de las estrategias que el Instituto lleva a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria, relacionada con la entrega de suministros, es la distribución de paquetes de cubrebocas, gel antibacterial y jabón así como material de aseo a los planteles educativos.

Al recibir los insumos, autoridades municipales, madres y padres de familia de comunidades como Mazatlán Villa de Flores, San José Peñasco, Coatecas Altas y San Lorenzo Texmelúcan, agradecieron el compromiso mostrado por el director general, Francisco Ángel Villarreal para el cuidado de la salud de la comunidad escolar.

El lavado frecuente de manos ha ocupado un lugar central como una de las formas más eficientes de protegerse contra la pandemia actual del coronavirus (COVID-19), por lo que para reforzar este hábito en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica, con la entrega del material se comparten mensajes de autocuidado y prevención de enfermedades.

