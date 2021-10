En San Pedro el Alto Pochutla, hacen reverencia para cortar árboles

-Los árboles fueron plantados hace 12 años como parte de un programa de reforestación.

Mario Romero

Santa María El Tule, Oaxaca.- En la antigüedad algunas culturas tenían por costumbre hacer rituales para poder explotar los recursos naturales, principalmente los maderables, en sus creencias, pedían a sus deidades que les dieran permiso de talar un árbol, en la actualidad esta práctica ya no se lleva a cabo, sin embargo en San Pedro el Alto Pochutla, se hizo una reverencia para poder cortar algunos árboles.

El Ingeniero Agrónomo José Pérez López dijo que hace doce años iniciaron un proyecto en esa comunidad para producir plantas, la reverencia consistió en pedir al “dueño de la tierra” para poder utilizar los recursos naturales que hay en esa zona, mencionó que hay árboles con un diámetro de 33 metros y una altura de 10 a 15 metros.

Refirió que para poder llevar a cabo este proyecto se requirió de un recurso de aproximadamente seis millones de pesos, la superficie que se reforestó hace 12 años fue de mil hectáreas, ya que se plantaron alrededor de un millón de plantas, con este proyecto se beneficiaron a más de 300 familias que viven en ese lugar.

Hizo un llamado a ingenieros forestales, dependencias del gobierno federal y estatal, para que participen en este tipo de proyectos, con los cuales se ayuda a la economía de las familias, así como a reforestar y eficientar el uso de los recursos naturales, sobre todo por la situación que se vive en materia del medio ambiente.

En la comunidad Pérez López le explicó a los pobladores que este tipo de proyectos es importante, ya que se hace efectivo el refrán que versa “el que siembra cosecha” y un ejemplo de ello es el señor Domiciano, quien va a cosechar alrededor de once mil plantas, este mensaje lo dio en la primera parcela en dónde se sembraron los pinos hace 12 años.

