Desciende a 610 los casos activos de COVID-19 en Oaxaca: SSO

-Se reportan 154 casos nuevos, ocho muertes más y la red médica notifica 41% de ocupación hospitalaria

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de octubre de 2021.- Los casos activos de COVID-19 siguen con tendencia descendente, pues este día los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportan 610 personas que enfermaron en los últimos 14 días, el primer declive importante respecto a los tres meses anteriores en donde la pandemia presentó la tercera ola de contagios.

La institución precisó que fue el pasado 6 de julio en donde se notificaron 618 casos activos, fecha donde comenzó la aceleración de la incidencia de la enfermedad en la entidad por tercera ocasión, incremento que se mantuvo por casi 12 semanas, sin embargo, gracias al esfuerzo y colaboración de la población, la pandemia da una tregua.

Ante este panorama favorable, la dependencia exhorta a las y los oaxaqueños a no confiarse, además de mantener cabalmente las medidas sanitarias, reducir la movilidad y evitar lugares concurridos, para continuar con estas cifras de disminución de casos y hospitalizaciones en el Estado.

El reporte técnico de este lunes también indicó que, Oaxaca sumó ocho nuevas muertes y 154 nuevos contagios del SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, que elevaron a cinco mil 316 los decesos y a 79 mil 102 los casos confirmados.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el Sector Salud ha recibido 140 mil 381 notificaciones de personas con síntomas relacionados a la patología viral, 55 mil 355 han sido negativos, cinco mil 924 se encuentran como sospechosas y 73 mil 176 se han recuperado de la enfermedad.

Los 154 casos nuevos de COVID-19 al corte de este día, fueron identificados en 28 localidades, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez con 108 pacientes, Santa Lucía del Camino con ocho, Villa de Zaachila con seis, así como Santa María Atzompa y Santa Cruz Xoxocotlán con tres cada uno, el resto dos y un caso.

En cuanto a las zonas más afectadas, Valles Centrales encabeza la lista con 47 mil 993 confirmados y dos mil 358 fallecimientos, en tanto, el Istmo concentra 11 mil 226 confirmados y mil 153 fallecimientos, seguido de Tuxtepec cinco mil 310 confirmados y 529 fallecimientos, Costa cinco mil 680 confirmados y 450 fallecimientos, Mixteca seis mil 111 confirmados y 542 fallecimientos, Sierra dos mil 782 confirmados y 284 fallecimientos.

Asimismo, la ocupación hospitalaria en la entidad ha reducido considerablemente, ya que durante la última jornada se reporta al 41% de saturación de camas, con cinco nosocomios trabajando al 100% de su capacidad.

Al día de hoy se tiene 189 pacientes recibiendo atención de especialidad, de los cuales tres son nuevos ingresos. Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales concentra el 43.1% de ocupación médica, Istmo 46.4%, Tuxtepec 50%, Costa 25.7%, Mixteca 31.4% y la Sierra no presenta hospitalizados.

Igualmente, suman un total de mil 097 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVIS) de las farmacéuticas Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y CanSino Biologics, del total 24 se reportaron con complicaciones.

Los SSO recordaron a la ciudadanía la importancia de usar el cubrebocas de manera correcta al salir de casa, en el transporte público, tiendas de autoservicio, oficinas, en la calle y al tener contacto con otras personas, ya que el COVID-19 se propaga cuando una persona infectada (con síntomas o asintomática) exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas que contienen el virus; con la responsabilidad de todas y todos se podrá evitar riesgos a la salud de las y los oaxaqueños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario