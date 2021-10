Carta abierta para venta en vía pública por Día de Muertos en Tuxtepec por parte del ayuntamiento

-La Dirección de Comercio no ha dado a conocer un límite para otorgar los permisos de venta temporal, pues supuestamente espacios dependerán de lo que permita el semáforo epidemiológico.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La Dirección de Comercio del ayuntamiento de Tuxtepec anunció que este año, a pesar que sigue la contingencia por Covid-19, sí otorgarán permisos para la venta en vía pública por motivo de la festividad de Día de Muertos.



El director del área, Jorge Nelson Pitalua, dio a conocer que en los permisos serán para la instalación de puestos en el Malecón Paso Real, calle Juárez y en el Parque Juárez, los cuales tienen como giro la venta de flores, pan de muerto, artesanías, disfraces, entre otros de temporada.



Aunque indicó que no cuentan con un número límite de permisos por otorgar, agregó que los espacios dependerán de los que el semáforo epidemiológico lo permita en esa fecha.



Sin embargo, invitó a la ciudadanía interesada en adquirir estos permisos a acudir a la dirección de Comercio para que puedan instalarse en estos puntos durante los próximos días.



Nelson Pitalua, añadió que hasta el momento la Jefatura de Panteones no les ha confirmado si los cementerios estarán abiertos al público durante el 1 y 2 de noviembre, por lo que la dirección de Comercio aún no puede destinar lugares de venta en inmediaciones de los panteones.



Este año, a pesar que la pandemia continúa, distintas actividades comerciales y culturales se han retomado en el municipio, tanto por las autoridades como por la iniciativa privada, situación que también se vive a nivel estatal y nacional.

FOTO: Ilustrativa

