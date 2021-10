Amenazan con “narco manta” a familia de Vera Carrizal

-La lona fue colgada en un puente peatonal de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La madrugada de este lunes fue colocada una “narco manta” con amenazas de muerte hacia el ex Diputado Local Juan Antonio Vera Carrizal e integrantes de su familia, por ello piden a las autoridades competentes que garanticen la seguridad e integridad para los miembros de la familia.

La lona fue colgada en un puente peatonal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, la cual decía: “Por haberse pasado de ver*** con una mujer, lo mismo le va a pasar a él y a su familia; primero va su hijo que ya lo tenemos ubicado”, la “narco manta” estaba firmada por “El tanque”, presuntamente integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue desde las primeras horas del lunes que en las redes sociales empezó a circular imágenes de la manta, la cual fue retirada minutos después, aunque se desconoce si esta acción la hizo personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la familia refiere que los quieren intimidar y hacer justicia por su propia mano.

Señalaron que la información que se ha dado en torno al caso es mediática, ya que se han hecho publicaciones en redes sociales, en dónde se dice saber la ubicación de J.A.V.H., sin embargo la Fiscalía no ha dado a conocer si dicha información es verídica, asimismo indican que no es posible que la FGEO acceda a caprichos de quienes ya les han pedido grandes cantidades de dinero.

Sobre todos estos incidentes, las hijas del ex Diputado lamentan las agresiones en su contra, afirmaron que se trata de un acto intimidatorio realizado por una supuesta víctima y su abogado, a quien vincularon con la organización criminal, es por ello que piden a las autoridades que se garantice la seguridad e integridad de la familia.

Vale la pena mencionar que en reiteradas ocasiones la familia del ex Diputado ha manifestado en conferencias de prensa que se han realizado varias violaciones a sus derechos humanos y que se han cometido omisiones en la investigación.

