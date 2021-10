Yo no busco chamba, quiero ser gobernador de Oaxaca porque puedo, tengo la capacidad y experiencia para serlo: Alberto Esteva

-Señaló que en caso de no salir favorecido, no se sumará a ningún candidato pero tampoco abandonará el partido, esperando que haya honestidad y piso parejo para todos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca. – En su visita a la ciudad de Tuxtepec donde sostuvo una reunión con los medios de comunicación en conocido hotel de la ciudad, el aspirante por la Gubernatura de Oaxaca Alberto Esteva Salinas, señaló que busca ser candidato de Morena y a su vez Gobernador, porque cuenta con la experiencia, capacidad y porque puede y ama a Oaxaca, además de informar que es nativo de este estado donde vive con toda su familia a diferencia de otros aspirantes.

Así también abundó que no está buscando chamba en este proceso, pues en caso de no ser favorecido, se abstendrá de seguir participando, argumentando que no se sumará a ningún otro candidato para apoyar su proyecto político, pero que tampoco abandonará el barco, sino que seguirá con sus actividades cotidianas, pues aceptará ser comparsa de quien sea elegido como candidato de Morena.

Pese a los resultados que tengan las encuestadoras, señaló Esteva Salinas que él también hará su propia encuesta y con sus propios recursos, pues piensa publicar el resultado, sin importar que no salga favorecido, por lo que pidió al CEN que tomen con seriedad este proceso, pues de ahí depende que el próximo Gobernador salga de Morena.

En torno al aumento de aspirantes, recalcó que todos son bienvenidos a este proceso, sin embargo explicó que a él lo respaldan 35 años de experiencia al servicio público, por lo que espera que se respeten los resultados de las próximas encuestas, ya que aseguró que en anteriores consultas no deciden por quien gana estas encuestas, sino por el favorito de la cúpula partidaria, lo que logró que registrara desastrosas derrotas en Estados donde hubo elecciones, dejando ver que ser candidato de Morena no es garantía de triunfo si se elige al abanderado solo por favoritismo.

En ese tema, pidió a la coordinación política Nacional de Morena, honestidad y piso parejo para quienes estén participando en este proceso interno, pues resaltó que no se debe permitir procesos como ocurrió como en las elecciones pasadas donde perdieron varios municipios de la entidad a causa de decisiones erráticas y que hoy más que nunca, deben tener madurez y unidad para hacer historia al tener un Gobernador proveniente de las filas izquierdistas que busca cambiar el rumbo de Oaxaca.

Sentenció que es un asunto serio ser Gobernador, pues dijo que se deben recorrer las 8 regiones del estado para conocer sus necesidades, por lo que exhortó a los demás aspirantes a que visiten estas regiones, pero con propuestas y no a colgarse de los logros del Gobierno Federal, como lo han venido haciendo en los últimos meses, pues es un reto para todos los que aspiran a ser Gobernador, para que así los Oaxaqueños no vuelvan a caer en el error de elegir a candidatos que no conocen ni son de Oaxaca tal y como sucedió en este sexenio que está por terminar.

De esta manera informó que volverá de nuevo a la Cuenca para seguir dando a conocer su proyecto durante los 39 días, con los que cuenta para que los Oaxaqueños, confíen en que es la mejor opción para abanderar Morena con miras a los comicios electorales del próximo año.

