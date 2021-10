Trabajadores del Sector Salud bloquean periférico y Miguel Cabrera en Oaxaca, exigen pago de viáticos

-Señalan que la Secretaría de Finanzas y el Gobierno Federal no se ponen de acuerdo para pagar dicho recurso que afecta a las poblaciones más marginadas



José Cruz/Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes personal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, lo que antes era conocido como Caravanas Médicas, se manifestaron en la capital oaxaqueña para exigir el pago de viáticos, para que puedan realizar sus labores en la comunidades más alejadas.



Vicente Fernando Jiménez López, quien se desempeña como Cirujano Dentista dentro del programa, comentó que desde el pasado 7 de octubre no han podido acudir a sus centros de trabajo, ya que los Servicios de Salud de Oaxaca les informó que no cuentan recursos para los viáticos del personal.



Agregó que por esta situación se ha estado dejado de atender a mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas, adultos mayores y menores de edad, asimismo explicó que tanto la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como del Gobierno Federal, se niegan a dar dicho recurso.



Los inconformes bloquearon la calle de Miguel Cabrera esquina Nuño del Mercado en el centro de la ciudad de Oaxaca y también el periférico en su cruce con Miguel Cabrera, esta situación generó caos vehicular en la zona, ya que es un punto estratégico de la zona conurbada de Oaxaca de Juárez con Santa Cruz Xoxocotlán.

