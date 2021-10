Sigo siendo Secretario General del STEUABJO, asamblea fue ilegal, refiere Ariel Pérez Luján

-Denunció al ex rector Eduardo Martínez Helmes y al actual rector de querer desestabilizar al sindicato



Graciano Gómez



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) Arial Abelardo Pérez Luján, informó que la asamblea en la que se le desconoció como líder sindical no es válida, ya que no hubo el quórum legar para que los acuerdos fueran válidos.



Además refirió que el ex rector de la máxima casa de estudios Eduardo Martínez Helmes y al actual rector Eduardo Bautista Martínez, de estar detrás del grupo disidente, ya que su objetivo es debilitar al STEUABJO, incluso mencionó que en la asamblea del viernes pasado, hubo personas infiltradas que no son miembros del sindicato.



Estas declaraciones las hizo afuera de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), instancia que afirmó, lo avaló como Secretario General del STEUABJO al reafirmar la Toma de Nota, asimismo indicó que las intenciones de Martínez Helmes y de Bautista Martínez son las de tomar el control del sindicato y de los trabajadores.



Vale la pena recordar que el pasado 7 de octubre un grupo de integrantes del STEUABJO nombró a Julio Mora como su nuevo Secretario General, luego de que un grupo de sindicalizados desconoció a Ariel Abelardo Luján Pérez, a quien señalan de haber negociado con el Gobierno del Estado a espaldas de los agremiados.

