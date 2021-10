Instalan centro de acopio de aceite quemado en Tuxtepec

-Lo recabado será entregado a la empresa “Reciclados del Valle”, quien a su vez entregará dinero el patronato del Museo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de las actividades que va a realizar el Patronato del Museo Regional “Casa Verde”, a partir de este lunes instalaron dos centros de acopio de aceite quemado en el municipio, y con lo recabado se apoyará para que se termine la construcción del Museo.

Integrantes del Patronato del Museo explicaron que serán dos centros de acopio que haya en el municipio, uno en las instalaciones de la Canaco y otro más en el centro recreativo los Charcos, en donde van a estar recibiendo el aceite quemado, el cual será entregado a la empresa “Reciclados del Valle” quienes a su vez pagará 6 pesos por litro al Patronato.

Lo recabado será utilizado para seguir con la construcción del Museo, por lo que hicieron un llamado a los ciudadanos a que se sumen, ya que además de apoyar a esta obra que será de beneficio cultural para el municipio, se evitará que el aceite vegetal quemado acabe en las alcantarillas contaminando el medio ambiente.

Esta empresa “reciclados del Valle”, es del estado de Veracruz y desde hace unos años ya están trabajando recabando el aceite quemado, y lo pagan a 5 pesos, y lo utilizan para la elaboración de jabones, biocombustible y otros productos más.

Una vez que se termine de recabar el aceite en beneficio para el Museo, se espera que se siga colectando aceite vegetal quemado para otras obras sociales, y con esto que la población vea la importancia que tiene, que sigan apoyando.

Cabe hacer mención que tirar solo un litro de aceite quemado, puede contaminar hasta 40 mil litros de agua, lo que equivale al consumo de agua anual de una persona en su domicilio, por lo tanto el llamado a reciclar y no contaminar.

