Habitantes de Zaachila, se oponen a instalación de terminal de autobuses en centro de la población

-Señalan que los choferes de la línea Zaachila Yoo, manejan de forma imprudente, poniendo en riesgo a peatones y pasajeros

Jorge Acevedo

Villa de Zaachila, Oaxaca.- Habitantes del municipio de la Villa de Zaachila, impidieron la instalación de una terminal de autobuses en la calle Cosijoeza, para manifestar su rechazo, bloquearon la calle y quemaron llantas para que las unidades de la línea Zaachila Yoo no pasaran, los vecinos piden dialogar con las autoridades municipales y se reubique la terminal.

Los vecinos argumentan que los conductores de la línea de autobuses manejan de manera imprudencia, lo que pone en riesgo no solo a los pasajeros, sino también a los habitantes de la Villa de Zaachila, por ello también le piden a la directiva de la empresa y al gobierno municipal que capaciten a los choferes, para que conduzcan las unidades con precaución.

Es importante recordar que la ciclista Gabriela Soto García, quien era pedagoga e integrante de “Nitos Ciclistas”, falleció al ser arrollada el pasado 18 de diciembre de 2020 en el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, el responsable fue un chofer de la empresa Zaachila Yoo, .

