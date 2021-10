Fundamental seguir con medidas sanitarias para transitar hacia la nueva normalidad: SSO

-Oaxaca sigue en color verde hasta el domingo 17 de octubre

-Se observa un descenso con respecto a la semana anterior, al pasar de mil 921 a mil 399 registros en esta semana

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de octubre de 2021.- Para poder transitar hacia la nueva normalidad, es necesario seguir aplicando las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas en espacios públicos, cerrados y en el transporte público, lavarse las manos frecuentemente, así como mantener la sana distancia entre personas, al estornudar cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable.

Así lo informó el asistente Médico de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos, Nicolás Jiménez Santiago, durante la presentación del resumen semanal de la pandemia por COVID-19 en la entidad, en representación del director general de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine.

Sostuvo que durante el período comprendido del 3 al 9 de octubre, la entidad registró un acumulado de 78 mil 832 casos confirmados de COVID-19, observando un descenso con respecto a la semana anterior, pasando de mil 921 a mil 399 registros esta semana.

En promedio la red médica para la atención de pacientes con esta patología respiratoria fue del 47.1%. Además, se reportaron 94 desafortunados decesos a causa de este Coronavirus.

Asimismo, siguiendo la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, durante los últimos siete días se aplicaron en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Costa: 616 dosis de la farmacéutica Sinovac, 30 mil 930 de AstraZeneca y mil 506 de Pfizer-BioNTech, dando un total de 33 mil 052 dosis.

Durante su mensaje, mencionó que “aunque hayan recibido el esquema parcial o completo de la vacuna contra esta enfermedad, no hay que confiarse o relajar las acciones para evitar contraer este virus”.

Y es que con base en los “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca estará en color verde hasta el domingo 17 de octubre.

“Con disciplina y responsabilidad se podrá lograr la disminución de casos activos, hospitalizaciones y muertes, cuidando la salud y la vida de las familias, que es lo más valioso que tenemos, ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!”, puntualizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario