Frente Estudiantil Popular pide destitución y auditoría a Oswaldo García Jarquín

-Lo señalan de ser el peor Presidente Municipal en la historia de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Frente Estudiantil Popular (FEP), se manifestó frente al palacio municipal para pedir la destitución del edil capitalino Oswaldo García Jarquín, a quien señalan de ser el peor Presidente de Oaxaca de Juárez, además piden que se realice una auditoría a su administración.

El representante del FEP Mario Victoria, manifestó que el delito de robo solo es para los pobres, ya que los ricos o funcionarios gozan de impunidad, por ello hizo un llamado a la población de la capital, para que se sumen a esta exigencia de pedir la destitución de García Jarquín y que se le realice una auditoría ya que no se vio en su administración en qué se uso el presupuesto.

Agregó que esta petición la llevarán al Congreso del Estado de Oaxaca, para manifestarle a los legisladores el mal manejo de los recursos públicos por parte de Oswaldo García Jarquín, así como la incapacidad que ha demostrado para solucionar los problemas de la ciudad capital, que afectan a quienes la habitan, como a quienes la visitan diariamente.

Es importante mencionar que la ciudadanía se ha quejado de la gran cantidad de baches que hay en las calles, avenidas y bulevares de la ciudad, además que el edil no dio la cara hasta el último instante durante el paro de labores y los bloqueos que instaló el Sindicato Independiente 3 de marzo, que generó molestia y descontento en la población.

