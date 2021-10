Falso que se vaya a reabrir Hierve el Agua, señalan autoridades de San Lorenzo Albarradas

-Señalaron que interpondrán denuncias ante Manuel Pérez Morales y funcionarios del Gobierno de Oaxaca por querer reavivar un conflicto con San Isidro Roaguía.



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Autoridades del Comisariado Ejidal de San Lorenzo Albarradas, negaron que el parador turístico de Hierve el Agua vaya a abrirse este próximo 13 de octubre, como lo dio a conocer el Agente de Policía de San Isidro Roaguía Marcos Martínez Grijalva hace unos días.



En conferencia de prensa afirmaron que el terreno donde se ubican las cascadas pétreas pertenecen a San Lorenzo Albarradas, por lo que la decisión de abrir o no Hierve el Agua le corresponde a los pobladores de este municipio y no a San Isidro Roaguía, por tal motivo dieron a conocer que las cascadas permanecerán cerradas de manera indefinida, además detendrán por 36 horas.



Señalaron que Manuel Pérez Morales está detrás de las autoridades de San Isidro Roaguía, quienes pretenden cobrar 500 pesos por persona, más lo que cobren por transitar en el lugar, lo cual se traduciría en que una familia de 5 integrantes, estaría pagando entre mil 500 y dos mil pesos por entrar a la zona de Hierve el Agua.



Refirieron que estas personas no pueden cobrar algo de lo que no son dueños, incluso dijo que la marca “Hierve el Agua” será propiedad núcleo rural de San Lorenzo Albarradas, asimismo dijeron que actualmente están esperando una resolución en materia de medio ambiente, posteriormente presentarán la denuncia correspondiente para que se inicie una carpeta de investigación.



Dicha denuncia será en contra de Manuel Pérez Morales y de funcionarios del Gobierno del Estado, que se han empeñado en reavivar un conflicto agrario entre estas dos poblaciones, mismo que no existe, ya que hay sentencias que manifiestan que San Lorenzo Albarradas es el legítimo propietario de Hierve el Agua.

