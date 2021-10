Exhiben a ex candidato del PRI en Xoxo y a abogado de Oaxaca, de ser deudores alimentarios

-Esta acción la llevó a cabo la “Patrulla feminista”, la cual recorrió varios domicilios para evidenciar a deudores alimentarios.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de que se aprobó la Ley para constituir un padrón de deudores alimentarios por medio del Registro Civil, este lunes la autodenominada “Patrulla feminista”, recorrieron varias oficinas y dependencias, para evidenciar a funcionario, profesionistas y políticos de no cumplir con sus obligaciones.

Entre las personas que “visitó” esta patrulla, fueron el domicilio de Martín Rosado, quien fue candidato del PRI a la presidencia de Xoxocotlán, también acudieron a las oficinas de la Barra Oaxaqueña de Abogados, en dónde exhibieron al abogado Samuel Reyes Merino, incluso en el inmueble escribieron la palabra “deudor” con excremento.

En uno de los puntos que “visitaron”, manifestaron que a pesar de la aprobación de la Ley, aún es necesario evidenciar la irresponsabilidad de los deudores alimentarios, principalmente con los infantes, ya que son ellos los que sufren por la falta de cumplimiento de estas personas.

Señalaron que la conformación del padrón no es la solución total a esta situación, ya que la mayoría de los obstáculos se dan en los juicios, además refirieron que en el estado de Oaxaca hay alrededor de 800 mil mujeres que no cuentan con el apoyo de sus ex parejas, de todos estos casos, a penas se han dictado 11 sentencias.

Asimismo indicaron que la responsabilidad de los deudores se da desde el embarazo, la crianza y el cuidado de los hijos, la cual debe ser compartido entre el padre y la madre, sin embargo esto no sucede, es por ello que la “patrulla feminista” ha decidido evidenciar a los deudores alimentarios de manera pública.



