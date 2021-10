Con exposición fotográfica, Ejército da a conocer actividades que realiza

-La exposición estará en la plaza de la danza del 11 al 15 de octubre en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde



José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Ejército Mexicano montó una exposición fotográfica en la plaza de la danza, en la cual dan a conocer a la población las actividades que realizan en beneficio de la sociedad mexicana, entre ellas las labores durante contingencias como el Plan DN-III, así como otras más.



La exposición está conformada de 60 fotografías, las cuales se podrán apreciar del once al quince de octubre en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde en la plaza de la danza, en ese sentido invitan a la población a que acuda para conocer los trabajos, además habrá personal que explique algunas de las acciones que realiza el Ejército Mexicano.



Es importante mencionar que en la actualidad el Ejército Mexicano se ha desempeñado más en labores hacia la sociedad mexicana que en cuestiones de seguridad, ya que así lo ha mandatado el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

