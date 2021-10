Con asamblea, Irma Juan Carlos prepara aspiraciones de ser candidata de Morena en Oaxaca

-La diputada federal dijo que “no podemos dejar que a nombre de Morena, saqueen Oaxaca” algunos políticos; aseguró que es momento para que las mujeres gobiernen.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La aspirante a la candidatura para gobernar Oaxaca, Irma Juan Carlos, manifestó que se siente lista para participar en el proceso electoral estatal para la sucesión de gobernante, lo que implica primero, la encuesta interna de Morena.

A través de la asamblea informativa en Tuxtepec, y como parte de una jornada de asambleas que ha iniciado en Oaxaca, Juan Carlos se autodenominó como una buena opción para gobernar la entidad.

Frente a un grupo de unos 300 simpatizantes, la diputada dijo que es momento que una mujer gobierne Oaxaca, más si se trata una persona indígena, como es su caso, y que conoce las principales necesidades de los oaxaqueños, pero más aún que por años ha sumado al movimiento de izquierda, por el pueblo.

Durante su intervención expresó que “Oaxaca es un estado rico en todos los aspectos y no podemos dejar que a nombre de Morena sigan saqueándolo”, por lo que destacó que “es tiempo que el gobierno trabaje para el pueblo”.

Rumbo al proceso del 2022, la lista de los aspirantes a ser candidatos y a gobernar Oaxaca crece conforme pasan los meses. Por Morena han surgido varios los que han levantado la mano, sin embargo, será mediante una encuesta en la que elijan al futuro candidato a las elecciones de la gubernatura de Oaxaca 2022.

Irma Juan Carlos aseguró que será respetuosa de los resultados si no le favorece la encuesta, e incluso apoyaría a quien fuera electo, pues “el pueblo debe de tener opciones para elegir, no vengo a decir que yo voy hacer, yo le vengo a decir a la militancia que soy buena opción porque soy mujer y porque soy indígena”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario