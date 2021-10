Coinciden Armando Contreras y Claudia Sheinbaum en seguir trabajando con austeridad y transparencia

-Contreras Castillo se comprometió a impulsar la implementación en Oaxaca de las mejores prácticas gubernamentales exitosas de la Ciudad de México



Jorge Acevedo



Ciudad de México.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo coincidió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, en continuar trabajando con austeridad y transparencia, así como sumar esfuerzos en beneficio de las y los ciudadanos, esto lo acordaron en una reunión que tuvieron en la capital del país.



Además coincidieron en seguir trabajando con la política de austeridad republicana que ha implementado el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como el cumplir con los principios que rigen a MORENA y a la Cuarta Transformación: “No mentir, no robar y no traicionar”.



Contreras Castillo se comprometió a impulsar la implementación en el Estado de Oaxaca de las mejores prácticas gubernamentales exitosas que la Ciudad de México ha logrado bajo la conducción de la actual jefa de gobierno, así como sumar acciones desde la Cámara Federal a favor de las y los capitalinos.



Tanto Claudia Sheinbaum como Armando Contreras están convencidos de que la transformación de México requiere del esfuerzo y cooperación de todos los niveles de gobierno, de empresarios y de la sociedad civil, al término de la plática acordaron volver a reunirse para dar seguimiento a los temas que abordaron.



La Jefa de Gobierno felicitó a Armando Contreras por el cargo de Coordinador de Administración, Austeridad y Transparencia del Parlamentario de MORENA, además le dijo que confía en que hará un buen papel, ya que priorizará el manejo pulcro de las finanzas, para que se ayude al buen desempeño del Congreso Federal, para que el país tenga las leyes que necesita y merece, las cuales deben ser apegadas al espíritu de la 4T.

